O DJ e produtor Magazino partilhou este fim de semana uma publicação no Instagram na qual dá conta do final de um novo ciclo de quimioterapia a que se submeteu para tratar a leucemia. "Perdi o cabelo, a barba, perdi algumas vezes a noção de onde estava", assume o músico, "tive muito distúrbio mental mas no meio de tanta morfina lá me fui aguentando à dor e sobrevivi a mais um ciclo de quimio. Tive alta na quarta feira".

Confessando que "foram três semanas arrasadoras", Magazino revela que o tratamento "ficou aquém" do que a equipa médica que o acompanha queria mas que "ao menos a doença regrediu um pouco e deu-me mais um balão de oxigénio para as próximas semanas". "Basicamente é acreditar que possa aparecer alguma nova terapia, e eu acredito!", continua, "nunca me tirem a esperança de sobreviver, é isso que me faz não baixar os braços".

O músico revela ainda que recebeu uma carta de António Lacerda Sales, Secretário de Estado da Saúde, na qual o político lhe agradece "pelo sinal de esperança" que a sua luta contra a doença tem "passado ao país".