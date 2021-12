A mais recente "missa" de Kanye West contou com uma homenagem a Virgil Abloh, diretor artístico da Louis Vuitton, falecido este domingo.

Durante o seu "Sunday Service", Kanye West interpretou, ao lado do coro, uma versão de 'Easy On Me', de Adele, em honra de Virgil.

Virgil, de 41 anos, faleceu após dois anos de luta contra um cancro raro no coração. Veja o vídeo: