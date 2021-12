A cantora Cristina Branco poderá vir a ser indiciada por conduta negligente no caso do acidente junto à saída para o Cartaxo da autoestrada A1 que provocou a morte de Sara Carreira a 5 de dezembro do ano passado. Segundo o Jornal de Notícias, a GNR de Santarém remeteu o relatório ao Ministério Público há aproximadamente um mês e será agora analisada a responsabilidade penal dos envolvidos.

Ivo Lucas, ator e cantor que namorava com a filha de Tony Carreira, conduzia o Range Rover que embateu em dois veículos acidentados na autoestrada - um dos quais era conduzido por Cristina Branco - e, segundo a documentação entregue pela GNR ao Ministério Público, poderá ser constituído arguido por homicídio negligente, visto que seguia em excesso de velocidade num piso escorregadio.

Ainda segundo as autoridades, no momento do embate já não chovia e havia visibilidade suficiente para evitar o acidente. Quer Cristina Branco quer o condutor do outro veículo acidentado, que se despistou cinco minutos antes de Ivo Lucas e Sara Carreira chegarem ao local, não terão sinalizado atempadamente o acidente e, por isso, poderão ser indiciados por conduta negligente.