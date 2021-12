Brian May afirmou, no Instagram, que as suas palavras foram mal interpretadas, na sequência das críticas que fez aos Brit Awards.

O guitarrista dos Queen alega que a imprensa tentou mostrá-lo como alguém "hostil para com pessoas transgénero", o que "não podia estar mais longe da verdade".

"Peço desculpa a todos os que se sentiram magoados", acrescentou, dizendo-se "aberto, como sempre, aos humanos de todas as cores, credos, sexos e sexualidades, formas e formatos".

Ao jornal "The Mirror", May deixou críticas ao anúncio de que os Brit Awards deixariam de dividir as categorias dos seus prémios em "masculino" e "feminino".

"É uma decisão tomada sem pensamento prévio. Há muitas coisas que funcionam bem e estão bem assim. Estou farto que as pessoas tentem mudar as coisas sem pensarem nas consequências a longo prazo. Há coisas que representam uma melhoria, outras não", disse então.

"Por exemplo, o Freddie veio de Zanzibar, não era britânico nem era bem branco — e ninguém queria saber, nem nunca se falou disso. Era músico, era nosso amigo, era nosso irmão. Nunca pensámos: 'Será que devíamos trabalhar com ele? Será que é da cor certa? Da orientação sexual certa?' Isso nunca aconteceu. Acho assustador que, agora, tenhamos de ser tão calculistas em relação a tudo."