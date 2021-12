Admitindo que "Badiu", o seu novo álbum, foi amplamente influenciado pela paternidade, Dino D'Santiago, convidado da semana do podcast Posto Emissor, defende que não quer limitar a liberdade pessoal do filho. "Quero muito ouvi-lo e reaprender a ser criança porque sinto que não tive chance de ser criança com a liberdade necessária".

"O primeiro brinquedo do Lucas foi uma boneca. Não quero que o meu filho se defina sexualmente por uma crença, seja ela qual for", diz, "não quero que o meu filho se defina religiosamente a não ser com aquilo que sente. Que seja um fruto livre, silvestre".

Para ouvir a partir dos 37 minutos e 48 segundos.