150 músicos, entre amadores e profissionais, juntaram-se na Roménia para interpretar uma versão colossal de 'Boulevard of Broken Dreams', tema dos Green Day presente no álbum "American Idiot".

Esta flash mob, promovida pelo grupo Cityrocks, foi composta por vocalistas, guitarristas, baixistas e bateristas de todas as idades, e surge na sequência de outros eventos promovidos pelo grupo: no passado, fizeram o mesmo para 'Come As You Are' (Nirvana) ou 'Enter Sandman' (Metallica).

Veja o vídeo: