Dino D'Santiago, convidado da semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ, apelida "Badiu", o seu novo álbum, de "manifesto de vulnerabilidade", explicando que perdeu o receio de se expor ou de se sentir mais fragilizado.

"Sempre tive medo de expressar de onde vim e as minhas origens com receio que as pessoas valorizassem o meu trabalho somente com o coitadismo. ‘Coitado, até conseguiu’. Não. Valorizem a obra pelo que ela é e pela luta e deixem-me só trabalhar", defende, "senti que no ‘Badiu’ fui muito mais eu, na condição de aceitar todas as minhas partes, e isso fez com que o disco ficasse ainda mais honesto".

Para ouvir a partir dos 29 minutos e 18 segundos.