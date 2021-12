Há uma linha ténue, bastante ténue até, entre escrever canções confessionais e sobrecarregá-las de informação confrangedora para o ouvinte. Adele conseguiu, até hoje, caminhar com mestria nessa linha, dotando os seus poemas de coração escavacado com a dose certa de partilha. ‘Someone Like You’, ‘Rolling in the Deep’, ‘Set Fire to the Rain’ ou ‘Hello’ são autênticos hinos de separações dolorosas transformados em bálsamos por todos aqueles que, num dado momento das suas vidas, precisam de ser relembrados de que não são os únicos a sofrer com desilusões de amor.