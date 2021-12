Já se encontra disponível para escuta "Toy", álbum que David Bowie gravou em 2001 mas que nunca editou de forma oficial.

O disco foi gravado na sequência do seu espetáculo no festival de Glastonbury, no ano 2000, e deveria ter sido editado em 2002. Porém, a sua editora à época, a Columbia, proibiu o seu lançamento.

Nesse mesmo ano, Bowie acabou por cancelar o lançamento de "Toy" e editou outro álbum, "Heathen", no seu lugar. "Toy" acabaria por chegar aos fãs em 2011, após uma cópia pirata ter sido divulgada online.

A versão oficial de "Toy", diferente da que foi pirateada, foi disponibilizada através da caixa "Brilliant Adventure (1992-2001)" e pode ser ouvida aqui: