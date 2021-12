O rapper Travis Scott fez a sua primeira aparição pública, três semanas após a tragédia ocorrida no festival Astroworld.

Scott foi fotografado a jogar golfe, no sul da Califórnia (EUA), com Michael Jordon e Mark Wahlberg. Antes de fazer esta viagem, o rapper passou todo o seu tempo em Houston, enquanto decorriam as investigações em torno do incidente.

A tragédia, recorde-se, provocou dez mortos - entre eles uma criança de apenas 9 anos - e centenas de feridos.