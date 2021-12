Madonna deixou duras críticas ao Instagram, após ter sido alvo de censura na plataforma.

A artista partilhou, na passada quinta-feira, um conjunto de fotografias mais ousadas, onde numa delas era possível ver-se parte do seio. O Instagram apagou-as pouco depois.

Madonna não se deu no entanto por vencida, voltando a partilhar as mesmas fotografias, desta feita com um emoji a tapar o seio. "Ainda me surpreende que vivamos numa cultura que permite que qualquer centímetro do corpo de uma mulher seja exposto, à exceção do mamilo", escreveu.



Veja as fotos: