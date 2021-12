Kanye West sente ter envergonhado a sua ex-mulher, Kim Kardashian, quando se candidatou à presidência dos Estados Unidos.

O músico celebrou o Dia de Ação de Graças com um vídeo partilhado no Instagram, durante o qual afirmou pensar da sua família "todos os dias".

"A minha mulher não gostou que eu usasse aquele chapéu vermelho", disse, referindo-se ao boné popularizado por fãs de Donald Trump, com o lema de campanha deste.

"Como boa esposa, queria proteger-me, e à nossa família. Fiz da minha família um alvo por não alinhar com as posições políticas de Hollywood", continuou.

"E depois candidatei-me à presidência, sem me preparar devidamente, e sem aliados. Envergonhei a minha mulher com a forma como apresentei informações acerca da minha família, durante a minha única conferência de imprensa".



O vídeo foi partilhado um dia após Kanye ter admitido que cometeu "erros" durante o seu casamento com Kim, reafirmando que o casal precisa de se voltar a juntar.