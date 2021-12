A cantora norte-americana Pink usou o Twitter para fazer um pedido especial a Cristiano Ronaldo.

"Olá Cristiano! Estou a apadrinhar duas crianças no Natal e elas só querem camisolas tuas. Não têm muito, por isso estou estou determinada a fazer com que isto aconteça. Farias o favor de me enviar duas camisolas e ajudar a mudar as vidas delas? Bem sei que fazes coisas maravilhosas a toda a hora, mas...", escreveu Pink.

O capitão da seleção portuguesa respondeu: "Olá Pink. Terei todo o gosto em ajudar. Vou arranjar duas camisolas autografadas aos miúdos. Parabéns por fazeres com que isto se torne uma realidade".