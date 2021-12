Bryan Adams testou positivo à Covid-19, pela segunda vez no espaço de um mês.

Após ter sido obrigado a falhar a cerimónia deste ano do Rock and Roll Hall of Fame, onde iria homenagear Tina Turner, o músico canadiano encontrava-se em Itália, onde iria apresentar o calendário de 2022 da Pirelli, que conta com fotografias suas.

"Cheguei a Milão e testei positivo pela segunda vez num mês. Lá fui eu ao hospital outra vez", escreveu, no Instagram.

Segundo afirmou um seu representante, aquando do primeiro teste positivo, Bryan Adams tomou as duas doses da vacina contra a covid-19 e não apresentava quaisquer sintomas.