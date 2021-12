Ouvidos os peritos do Infarmed, os partidos em São Bento e reunido o Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro António Costa apresentou esta quinta-feira ao país as medidas de resposta ao crescimento dos números da pandemia.

Entre as diretrizes aplicáveis ao setor dos espetáculos contam-se a obrigatoriedade de uso de máscara em recintos fechados, apresentação de certificado digital em eventos com lugares marcados e - novidade - a apresentação de teste negativo, mesmo para vacinados, no acesso a "grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados".

Contactado pela BLITZ, Jorge Lopes, diretor-geral da PEV Entertainment, promotora dos concertos dos britânicos James em Portugal e membro da direção da APEFE, a associação portuguesa dos espetáculos e festivais, diz aguardar pela publicação do diploma para perceber o que o Governo entende por "grande evento" - "É acima de 2 mil, de 3 mil pessoas? Não sabemos" - mas garante que a medida não coloca problemas imediatos ao setor.

Mesmo para um concerto esgotado, como o dos James na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 12 de dezembro, o também responsável pelo festival Marés Vivas antevê poucos sobressaltos: "se os espetáculos forem elegíveis [para testagem obrigatória], as pessoas que compraram bilhete para a plateia deverão previamente realizar um teste, que é algo que hoje em dia se faz muito rápida e facilmente em qualquer farmácia".

Tanto no Campo Pequeno, em Lisboa, onde os James atuam a 13 de dezembro, como na sala do Palácio de Cristal, na Invicta, se venderam lugares marcados (sentados) e bilhetes para compradores de lugares em pé, pelo que serão estes últimos os que estarão obrigados a apresentar teste negativo (PCR ou antigénio, de acordo com o comunicado pelo Primeiro-Ministro), mesmo que já estejam vacinados.

O dirigente da APEFE sublinha que desde o desconfinamento geral iniciado no final de setembro é permitido existirem lugares em pé em espetáculos, encarando com normalidade esta medida anunciada pelo Governo e considerando compreensível a dupla certificação nos casos em que é exigida.

Álvaro Covões, promotor da Everything Is New e também dirigente da associação, prefere igualmente aguardar pelo diploma para analisar devidamente o impacto das medidas anunciadas, mas afirma desde logo que espera que "o governo e autarquias dotem o país de uma logística de testagem à altura da procura e por forma a não condicionar a atividade económica".

Das medidas veiculadas esta quinta-feira não consta a limitação de lotações em concertos.