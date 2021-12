Há um pequeno pormenor no primeiro episódio de “The Beatles: Get Back”, quando a câmara revela, pousada no chão, a capa de “King of the Delta Blues Singers”, a primeira antologia que a Columbia dedicou a Robert Johnson, lançada originalmente em 1961. Se piscarmos os olhos, perdemo-lo, mas o simbolismo de tal detalhe é claríssimo. Tanto Johnson como os “Fab 4” são marcos gigantes na história do rock and roll, no entanto, do primeiro conhecem-se apenas duas fotografias — Johnson morreu em 1938 com apenas 27 anos de idade, o suficiente, ainda assim, para ter revolucionado os blues para sempre — enquanto os segundos foram a mais documentada banda da sua geração, fotografada em incontáveis sessões formais, perseguida pelos fotógrafos da imprensa mundial e, claro, filmada até à exaustão, fosse em importantes programas de televisão, como aconteceu no “Ed Sullivan Show” quando aterraram nos Estados Unidos, liderando a chamada British Invasion, fosse em ‘casa’, tendo protagonizado especiais para o pequeno ecrã e filmes para cinema. Foi sob essa dinâmica artística e empresarial que, em 1969, os quatro Beatles usaram um enorme estúdio para, sob o comando do realizador Michael Lindsay-Hogg, recolher imagens para um futuro especial de televisão que depois acabariam por servir de base para o filme “Let It Be”, lançado em 1970, quando o mundo lidava já com a decisão de Paul, John, Ringo e George de seguirem caminhos separados.