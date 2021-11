Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Lady Gaga tem sido geralmente elogiada nas primeiras críticas ao filme "House of Gucci", do qual é protagonista. Mas o seu sotaque italiano está a ser criticado, online, por quem já assistiu ao trailer. Agora, também a "vocal coach" da própria atriz se pronunciou sobre o esforço da norte-americana em falar com sotaque italiano.

"Sinto-me mal por dizer isto, mas o sotaque dela no filme não é bem italiano. Parece mais russo", afirmou ao "Daily Beast" Francesca de Martini. "Quando estava nas filmagens, reparei nisso porque estava de headphones, para ouvir a Salma [Hayek] e ajudá-la", explicou a "vocal coach". "Então também ouvia a Lady Gaga. Se virem o trailer, há muitos sotaques diferentes".

Em "House of Gucci", que tem estreia marcada para 26 de novembro, Lady Gaga desempenha o papel de Patrizia Reggiani, presa por mandar assassinar o ex-marido, Maurizio Gucci, um dos herdeiros da casa de moda Gucci. Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino também integram o elenco.