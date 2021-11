Há mais cinco nomes confirmados no cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura, que acontece em agosto de 2022, na vila minhota de Paredes de Coura.

Os norte-americanos Beach House e os australianos King Gizzard & the Lizard Wizard são duas das novidades hoje reveladas. A banda de Victoria Legrand e Alex Scally acaba de anunciar o lançamento de "Once Twice Melody", um disco duplo, de 18 faixas, que será revelado ao longo dos próximos meses, em quatro "episódios". O primeiro, com quatro canções, já está disponível. Quanto aos profícuos King Gizzard & the Lizard Wizard, o seu mais recente lançamento, "Butterfly 3000", data de junho deste ano (mas nada garante que, até agosto de 2022, não editem novos discos; "Butterfly 3000" é o 18º álbum desde 2012 e o segundo de 2021).

Também confirmados no Vodafone Paredes de Coura 2022 estão a britânica Arlo Parks, cujo primeiro álbum, "Collapsed in Sunbeams", ganhou este ano o Mercury Prize; a rapper norte-americana Princess Nokia e a cantora-compositora Indigo de Souza, também dos Estados Unidos.

Estes nomes juntam-se aos já anunciados na próxima edição do Vodafone Paredes de Coura, que terá cinco dias, realizando-se de 16 a 20 de agosto. Veja aqui o cartaz conhecido até agora:

Pixies

IDLES

The Blaze

Slowthai

Tommy Cash

BadBadNotGood

The Comet Is Coming

Yellow Days

Parque Courts

Ty Segall & Freedom Band

Yves Tumor

Alex G

Beabadoobee

Molchat Doma

Viagra Boys

The Murder Capital

L'Impératrice

Mall Grab

Nu Genea Live Band

HAAi

Beach House

King Gizzard & the Lizard Wizard

Arlo Parks

Princess Nokia

Indigo de Souza

Entretanto, nos próximos dias 3 e 4 de dezembro a vila de Paredes de Coura recebe o evento Courage, com os ingleses PVA e os portugueses Moullinex, Samuel Úria, B Fachada, Chico da Tina, Pedro Mafama e Sensible Soccers, entre outros. Os concertos acontecerão em várias salas de Paredes de Coura, como o Centro Cultural, a Caixa de Música e o Quartel das Artes, bem como num novo espaço, Courage Club. Pode saber mais sobre o Courage aqui.