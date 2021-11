O especial de Adele no canal "CBS", "Adele: One Night Only", contou com um momento especial.

Os produtores do programa ajudaram um homem, Quentin, a pedir a sua namorada, Ashley, em casamento.

Ashley foi levada, de olhos vendados e com os ouvidos cobertos por headphones anti ruído, para o Observatório Griffith, em Los Angeles (EUA), onde Adele atuou.

Assim que percebeu onde se encontrava, a sua reação foi de choque - mas acabou por dizer o sim enquanto Adele abençoou o noivado com uma versão de 'Make You Feel My Love', de Bob Dylan.

Veja o vídeo: