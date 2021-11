Taylor Swift foi a mais recente convidada do programa "Saturday Night Live", tendo encerrado a sua prestação com uma versão de 10 minutos de 'All Too Well'.

Esta versão faz parte da reedição de "Red", aclamado álbum da cantautora norte-americana, lançado na passada sexta-feira. Foi a primeira vez que Taylor Swift interpretou 'All Too Well' na televisão.

Veja o vídeo: