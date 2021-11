Depois de Paul McCartney se ter referido aos Rolling Stones como "uma banda de versões de blues", agora foi Roger Daltrey a deixar críticas ao grupo.

Em entrevista ao "The Coda Collection", o vocalista dos The Who foi questionado sobre essas mesmas declarações de McCartney. "Não se pode apagar o facto de que o Mick Jagger ainda é o maior frontman do rock n' roll", começou por dizer.

"Mas, como banda, se estivesses à porta de um bar e ouvisses aquela música a vir de lá de dentro, pensarias: 'que banda medíocre'. Sem ofensa".

Para Roger Daltrey, os Stones compuseram "algumas grandes canções, mas estão dentro daquele formato blues". Sobre as comparações entre os Stones e os Beatles, o vocalista recorreu a uma analogia... alimentar: "É como comparar maçãs com queijo. São ambos deliciosos, mas o queijo faz uma coisa e a maçã outra", explicou.