Os BTS e Ed Sheeran foram os grandes vencedores da cerimónia de 2021 dos MTV EMAs, que se realizou este domingo em Budapeste, na Hungria.

A banda sul-coreana venceu quatro prémios, entre eles o de Melhor Artista Pop, Melhor Artista K-Pop, Melhor Grupo e Melhores Fãs. Já Sheeran levou para casa as estatuetas para Melhor Artista e Melhor Canção, por 'Bad Habits'.

A maior desilusão da noite foi Justin Bieber: nomeado em oito categorias, não conseguiu vencer nenhuma. O rapper Kid LAROi, com cinco nomeações, também não foi contemplado com qualquer prémio.

Destaque ainda para os Måneskin, que depois da Eurovisão juntam o prémio para Melhor Artista Rock ao seu currículo. Confira a lista completa de vencedores:

Melhor Artista: Ed Sheeran

Melhor Artista Pop: BTS

Melhor Canção: Ed Sheeran, 'Bad Habits'

Melhor Vídeo: Lil Nas X, 'Montero (Call Me By Your Name)'

Melhor Colaboração: Doja Cat feat. SZA, 'Kiss Me More'

Melhor Artista Novo: Saweetie

Melhor Artista Eletrónica: David Guetta

Melhor Artista Rock: Måneskin

Melhor Artista Alternativo: Yungblud

Melhor Artista Latino: Maluma

Melhor Artista Hip-Hop: Nicki Minaj

Melhor Artista K-Pop: BTS

Melhor Grupo: BTS

Melhor Artista Push: Olivia Rodrigo

Melhores Fãs: BTS

Vídeo Pelo Bem: Billie Eilish, 'Your Power'