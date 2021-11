Justin Bieber regressa a Portugal a 21 de janeiro de 2023 para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, anunciou esta tarde a Universal, editora do artista canadiano. O espetáculo, organizado pela Ritmos e Blues, está integrado na digressão Justice World Tour, que, entre maio de 2022 e março de 2023, conta com mais de 90 datas em mais de 20 países.

Consigo, Bieber traz o mais recente álbum, "Justice", editado no início de 2021, no qual estão integrados os sucessos 'Peaches', 'Holy' (dueto com Chance the Rapper), 'Anyone' e 'Lonely'. Esta será a primeira digressão mundial do artista desde 2017 e marca o regresso a solo nacional desde o concerto de 25 de novembro de 2016, também na Altice Arena.

Os bilhetes estarão em pré-venda para clientes MEO na quinta-feira (18 de novembro) e serão disponibilizados para o público em geral a partir das 10h de sexta-feira (19 de novembro). Os preços variam entre os €49 e os €70 euros, mas haverá também pacotes VIP à venda entre os €175 e os €1049.