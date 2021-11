O menino de 9 anos ferido no festival Astroworld, em Houston (EUA), no passado dia 5, faleceu este domingo. Ezra Blount estava ligado às máquinas, em coma induzido.

Em declarações ao "TMZ", o advogado Ben Crump afirmou que a família do menino "está de luto pela morte incompreensível do seu filho". "Não devia ser este o resultado de levar um filho a um concerto, a uma coisa que devia ser de celebração. A morte do Ezra parte-nos o coração".

Ezra estava às cavalitas do seu pai quando o público começou a acorrer para junto do palco, mas acabou por ser espezinhado após o pai ter desmaiado.

Até agora, foram confirmadas outras nove vítimas mortais dos incidentes ocorridos no festival organizado por Travis Scott.