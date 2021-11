Adele revelou em entrevista a Oprah Winfrey que perdeu 45 kg desde a sua última digressão, em 2017, mas que não quer ser um exemplo para ninguém. A artista britânica diz que não ligou aos comentários maliciosos sobre a sua perda de peso: "o meu corpo foi objetificado toda a minha carreira".

"Eu gostava do meu corpo na altura e gosto do meu corpo agora. Não me cabe decidir como é que as pessoas se devem sentir acerca do seu corpo", defende Adele, "sinto-me mal com o facto de ter feito alguém sentir-se horrível, mas essa tarefa não me cabe a mim".

Na mesma entrevista, a cantora falou também sobre o tempo que passa no ginásio, revelando que consegue levantar pesos até 77 kg, e de como isso a ajudou a lidar com a ansiedade causada pelo divórcio. "Apercebi-me da confiança que tinha no meu treinador quando me sentia perdida, mas também percebi que não me sentia ansiosa quando estava no ginásio. Tornou-se o meu momento".