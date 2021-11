Foram este sábado anunciados os vencedores da edição deste ano dos prémios da SPA (Sociedade Portuguesa dos Autores).

Devido à pandemia, não haverá gala para assinalar a ocasião, mas realiza-se esta terça-feira, na Aula Magna, em Lisboa, um concerto comemorativo da vida e da obra de Paulo Carvalho, que este ano comemora seis décadas de carreira musical.

Na música, os vencedores dos SPA foram os Clã, com 'Tudo no Amor', na categoria de Melhor Tema de Música Popular (onde também estavam nomeados Dino D'Santiago, com 'Kriolu', e Noiserv, com 'Eram 27 Metros de Salto').

Benjamim viu o álbum "Vias de Extinção" considerado Melhor Trabalho de Música Popular (impô-se a "Véspera", dos Clã, e "Máquina de Vénus", de Blacksea Não Maya).

"Poslúdio", de Tiago Derriça, foi votado Melhor Trabalho de Música Erudita (ganhou a "NowState", de Gonçalo Cato, e "303 - Circ. Praça Constituição", de Nuno Lobo).