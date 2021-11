Adele estreou três canções novas durante um especial para televisão, intitulado "Adele: One Night Only".

O especial, que foi transmitido pelo canal "CBS", contou não só com uma pequena atuação ao vivo da cantora como também com uma entrevista com Oprah Winfrey, durante a qual Adele abordou o seu divórcio, a sua perda de peso e, claro, o novo disco.

Entre as canções mostradas - todas elas parte integrante de "30", a sair na sexta-feira - estão 'Hold On', 'I Drink Wine' e 'Love Is a Game'. Veja aqui as atuações: