No concerto que deu no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no passado sábado, Rui Veloso foi surpreendido por uma versão especial de 'Porto Sentido', um dos seus maiores êxitos.

Esta versão é cantada por 23 artistas e foi preparada em segredo pela Rádio Comercial. "Nem o próprio músico sabia o que iria acontecer, tendo sido surpreendido com a colocação de um ecrã em palco durante o encore e com a apresentação de Pedro Ribeiro do vídeo com a música 'Porto Sentido', pode ler-se em comunicado.

À iniciativa juntaram-se "Mariza, António Zambujo, Mafalda Veiga, Jorge Palma, Carolina Deslandes, Pedro Abrunhosa, Aurea, Tatanka (Black Mamba), Agir, Rui Reininho, Fernando Daniel, Bárbara Bandeira, Barbara Tinoco, David Fonseca, João Só, Camané, Marisa Liz, Diogo Piçarra, Carminho, João Pedro Pais, Carlão, Tim e Miguel Araújo cantam um verso cada um, sobre instrumental tocado por Miguel Araújo. A participações foram registadas em locais emblemáticos das duas margens do Douro, como a Serra do Pilar, a Ribeira do Porto, o Cais de Gaia, o jardim de Serralves, a estação de São Bento, a Escada dos Guindais, a Sé, a Livraria Lello, o Passeio das Virtudes ou o Coliseu.

O último verso da canção é cantado pela mãe de Rui Veloso, Dona Emília, de 97 anos. Veja aqui:

Rui Veloso atua no Campo Pequeno, em Lisboa, a 26 de novembro.