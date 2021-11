Nas horas que se seguiram à tragédia no festival Astroworld, em Houston (EUA) Drake não só organizou uma afterparty do evento como ainda passou por um clube de striptease - tendo lá gastado 1 milhão de dólares (cerca de 870 mil euros).

O rapper canadiano passou pelo Area 29, em Houston, no sábado à noite, um dia após o festival. Dois vídeos partilhados no Instagram indicam a presença do rapper - e há inclusive um grupo de dançarinas que lhe agradece especificamente.

Recorde-se que Drake esteve no festival Astroworld ao lado de Travis Scott, para uma participação especial. Segundo alguns relatos, terá sido a sua entrada em palco a propiciar os momentos de maior caos junto do público, com o saldo final de 9 mortos e dezenas de feridos.