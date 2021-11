Já imaginou 400 músicos a tocarem, todos juntos, o clássico 'Another Brick In the Wall', dos Pink Floyd? Foi o que aconteceu na cidade de Dunaújváros, na Hungria.

Recorrendo a músicos de todas as idades, profissionais ou amadores, o projeto CityRocks juntou guitarristas, baixistas, bateristas, vocalistas e mais na interpretação de temas de artistas como Amy Winehouse, Linkin Park ou Pink Floyd.

O resultado é, sem dúvida, impressionante. Veja o vídeo: