Mariza «Os Nirvana são uma banda de culto que marcou uma geração e, ao mesmo tempo, a sua obra era tão "futurista" que hoje ainda faz todo o sentido ouvi-los, cantar os seus temas e ser fã» [Mariza interpretou uma versão de «Come As You Are» no Rock In Rio Lisboa 2010]

Zé Pedro (Xutos & Pontapés) «Nevermind é um álbum equilibrado que virou uma página no rock. A primeira canção que ouvi foi a "Smells Like Teen Spirit" e pareceu-me ter um som novo, com aqueles acordes de balada a que se seguia depois um "power chord" que lhe dava uma grande dinâmica»