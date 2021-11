Inês Meneses, convidada da semana do podcast Posto Emissor, acredita que a desvalorização da cultura em Portugal se prende com o facto de, a seu ver, o país só ter começado a acordar "muito devagarinho" depois do 25 de Abril.

"O antigo regime mirrou-nos de tal forma que parece que só passou a haver país depois do 25 de abril", diz a anfitriã do programa "Fala Com Ela", "destruíram-nos a autoestima durante muito tempo e essa autoestima [só] começou a ser reforçada uns anos antes da pandemia".

