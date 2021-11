A filha de Chris Daughtry, Hannah, foi encontrada morta em sua casa em Nashville, na passada sexta-feira.

A família encontra-se a aguardar pelos resultados da autópsia, que determinarão as causas da morte. Hannah tinha 25 anos e era a mais velha dos filhos de Chris e Deanna Daughtry,

No Instagram, o vocalista dos Daughtry disse-se "arrasado e de coração partido". "Perdi recentemente a minha mãe para o cancro, mas tive a oportunidade de me despedir. Não o pudemos fazer com a nossa querida Hannah", escreveu.

Chris, que se encontrava em digressão com a sua banda, irá agora tirar algum tempo para estar junto da família. Todos os espetáculos agendados para os próximos dias foram já cancelados. "Quem me dera poder abraçar-te, Hannah. Isto dói muito".