Bruce Springsteen passou, em outubro, pelo programa de televisão de Stephen Colbert, para um episódio que lhe foi inteiramente dedicado.

Desse episódio - uma entrevista com três partes, e uma performance de 'The River' - foi no entanto cortado um segmento mais humorístico, entretanto divulgado.

O "Boss" respondeu a dez perguntas rápidas de Stephen Colbert, entre elas qual a sua sanduíche preferida (geleia e manteiga de amendoim, às 3h da madrugada), a canção que levaria para uma ilha deserta ('Summer Wind', de Frank Sinatra) e o seu odor preferido (o da mulher, Patti Scialfa).

Veja o vídeo: