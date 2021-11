Inês Meneses confessou, no podcast Posto Emissor, a sua falta de preconceitos musicais, assumindo que tem isso em comum com Tozé Brito, o seu companheiro, e exultou também o poder que a música tem de ir buscá-la "ao poço mais fundo".

"Vi os National na Aula Magna, com o Matt Berninger a saltar para as doutorais, mas depois estava a vê-lo nos Coliseus da vida. Não tenho nenhum problema com a história de as massas aderirem", disse a radialista, "não quero que a banda que descobri às 4h57 da manhã seja só minha".

