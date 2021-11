Damon Albarn sentou-se à conversa com Zane Lowe, da Apple Music 1, tendo revelado que perdeu um dedo no Natal passado enquanto fazia pesto.

O músico colocou um dedo na trituradora para provar o molho, mas depois ligou-a acidentalmente, rasgando o dedo. Foi, de imediato, transportado para um hospital londrino, onde foi salvo à última hora por um cirurgião.

"Disse no hospital: ‘Eu toco piano, preciso do dedo de volta’. Encontraram um cirurgião fantástico no dia de Natal", contou.

Recorde-se que Albarn anda neste momento a promover o seu novo álbum a solo, "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", lançado esta sexta-feira.