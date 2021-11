Britney Spears está a celebrar aquele que diz ser "o melhor dia de sempre", após o juiz encarregue do processo que a opunha ao seu pai, Jamie, ter decidido pôr fim à tutela que controlava a vida artística da cantora há 13 anos.

No Instagram, Britney partilhou um vídeo dos seus fãs, que se reuniram à porta do tribunal para ouvir o veredito. "Adoro-os tanto, é de loucos", escreveu. "Acho que vou chorar o resto do dia. Este é o melhor dia de sempre".

No final, a cantora atualizou a hashtag que os seus fãs vinham partilhando há meses: #FreeBritney, ou #LibertemABritney, passou a #FreedBritney, ou #BritneyLibertada. Veja aqui: