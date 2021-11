Taylor Swift lançou esta madrugada uma nova versão do álbum “Red”, lançado originalmente em 2012. É a resposta de Taylor Swift ao produtor Scooter Braun que comprou os 'masters' (isto é, as gravações originais) dos primeiros 6 álbuns da artista em 2019. Este é já o segundo disco regravado pela artista para recuperar os direitos do seu trabalho. O primeiro, “Fearless (Taylor’s Version)”, foi lançado em abril.

Com a duração de mais de duas horas, "Taylor's Version" conta com a regravação do álbum original, a par de material inédito proveniente das sessões de gravação, perfazendo-se um total de 30 temas.

Esta nova versão do disco conta com convidados que já tinham feito parte da versão original, como Gary Lightbody, a voz dos Snow Patrol, e Ed Sheeran, que também surge agora numa nova canção intitulada “Run”."Red (Taylor's Version)" tem ainda a participação de Phoebe Bridgers e de Chris Stapleton em temas nunca antes ouvidos.

'All Too Well', uma das 'favoritas dos fãs', tem agora 10 minutos, e conhecerá um vídeo em formato curta-metragem com os atores Dylan O’Brien e Sadie Sink (de "Stranger Things") nos papéis principais, com estreia esta sexta-feira.

Swift promoverá o álbum em vários programas da televisão norte-americana, do “The Tonight Show com Jimmy Fallon” a “Late Night with Seth Meyers”. Será ainda a convidada musical do “Saturday Night Live” este sábado.