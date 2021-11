A controvérsia sobre a propriedade dos direitos fonográficos de onze álbuns de José Afonso, esta semana noticiada, foi aberta por um consultor alemão que trabalha na indústria da música há mais de vinte anos. Frank Hessing contestou as reedições que atualmente estão a ser produzidas, afirmando ainda que estaria à procura de comprador não só para estas gravações como para todo o restante catálogo da Movieplay, constituído por mais de 27 mil masters.

Em declarações ao Expresso, Hessing nunca quis revelar quais os detentores dos direitos fonográficos que diz representar. Nessa qualidade, abriu também a hipótese de sublicenciar essas gravações mas não adiantou detalhes, afirmando apenas que estas deveriam ser dirigidas a colecionadores e que contava com a ajuda de Fernando Ribeiro, o vocalista dos Moonspell, nesse processo.Frank Hessing, 58 anos, nasceu em Düsseldorf e apresenta-se como fluente em português, alemão, francês e inglês. Não esconde as suas intenções: no site da MusiConsult, a empresa que presta serviços em várias áreas da indústria da música e que fundou em 1998, atualmente com sede em Rückersdorf na Alemanha, afirma-se disposto a encontrar um comprador para as 27 mil gravações que constituem o chamado catálogo da Movieplay, um dos mais ricos da música portuguesa, incluindo não só grande parte da obra de José Afonso como discos de Amália Rodrigues, Sérgio Godinho, José Cid, Fausto, Dulce Pontes ou Adriano Correia de Oliveira, entre centenas de outros artistas portugueses.