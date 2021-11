O ator Christopher Walken destruiu uma das obras de arte mais conhecidas de Banksy, de forma intencional e com a aprovação do artista.

A destruição deu-se durante as rodagens da série "The Outlaws", onde Walken interpreta um norte-americano a viver em Inglaterra com a sua família.

A série foi gravada em Bristol, cidade natal de Banksy, onde se podem detetar várias das suas obras pelos muros e paredes da cidade. Uma delas, um dos seus famosos ratos antropomórficos, foi agora pintada por cima por Walken.

O artista deu permissão para que assim fosse, e a cena foi gravada num só take.