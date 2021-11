Morreu Graeme Edge, baterista dos Moody Blues. Tinha 80 anos.

Edge era um dos membros fundadores da banda, tendo terminado a sua carreira em 2018 após sofrer um enfarte. Juntamente com os seus colegas, entrou nesse ano para o Rock and Roll Hall of Fame.

A sua morte foi confirmada pela família à "NewsNation", sem que tenham sido reveladas as causas. Justin Hayward, frontman dos Moody Blues, já reagiu à notícia dizendo que "o som e a personalidade" de Graeme "está presente em tudo o que fizemos juntos".

"Quando ele me disse que se iria reformar, sabia que sem ele deixaríamos de ser os Moody Blues. E foi o que aconteceu. Ele manteve o grupo unido, porque o adorava".

Ao longo da sua carreira, os Moody Blues editaram, ao todo, 16 álbuns de estúdio. O seu maior sucesso, 'Nights in White Satin', é hoje em dia considerado um dos grandes clássicos do rock progressivo.