Jack White anunciou que irá lançar dois novos álbuns, em 2022.

Os sucessores de "Boarding House Ranch", de 2018, têm por título "Fear of the Dawn" e "Entering Heaven Alive".

O primeiro será editado a 8 de abril, ao passo que o segundo chega aos fãs a 22 de julho.

De acordo com um comunicado de imprensa, os discos têm "inspirações, temas e emoções diferentes". 'Hi-De-Ho', faixa presente em "Fear of the Dawn", conta com a presença do produtor Q-Tip.

White partilhou, ainda, um vídeo para 'Taking Me Back', a sua primeira canção a solo em três anos, divulgada há algumas semanas. Veja-o aqui e confira os alinhamentos e capas dos discos:

Fear of the Dawn

1. Taking Me Back

2. Fear of the Dawn

3. The White Raven

4. Hi-De-Ho (feat. Q-TIP)

5. Eosophobia

6. Into the Twilight

7. Dusk

8. What’s the Trick?

9. That Was Then (This Is Now)

10. Eosophobia (Reprise)

11. Morning, Noon and Night

12. Shedding My Velvet

Entering Heaven Alive

1. A Tip From You to Me

2. All Along the Way

3. Help Me Along

4. Love Is Selfish

5. I’ve Got You Surrounded (With My Love)

6. Queen of the Bees

7. A Tree on Fire From Within

8. If I Die Tomorrow

9. Please God, Don’t Tell Anyone

10. A Madman From Manhattan

11. Taking Me Back (Gently)