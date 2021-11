Esta sexta-feira, 12 de novembro, chegam às lojas e aos serviços de streaming numerosos discos de artistas de nomeada.

Um deles é o quarto álbum dos IDLES, "Crawler". A banda inglesa, que em 2022 tem regresso marcado a Portugal para concertos no Coliseu de Lisboa e no Vodafone Paredes de Coura, demorou pouco mais de um ano a lançar o sucessor de "Ultra Mono", editado em setembro de 2020. Desta vez, os rapazes trabalharam com o produtor Kenny Beats, e as primeiras críticas têm sido entusiastas.

Outro nome grande da música feita no Reino Unido, Damon Albarn continua a sua caminhada longe dos Blur, a banda na qual se notabilizou. "The Nearer The Fountain, More Pure the Stream Flows" é um disco a solo contemplativo e sem preocupações de sucesso comercial, escreve o "The Guardian". O primeiro trabalho do inglês em nome próprio desde 2014 está, assim, bem longe daquele que desenvolve em projetos como os Gorillaz, que o trarão a Portugal em 2022.

Ainda esta sexta-feira, chega a aguardada reedição de "Nevermind", dos Nirvana, assinalando os 30 anos do marcante álbum da banda de Kurt Cobain. Uma boa oportunidade para lembrar que a entrevista integral com Dave Grohl, baterista nesse disco e em "In Utero", está quase a chegar.

Hoje é também o dia em que podemos ouvir o disco de homenagem a Tozé Brito. Com participação de Ana Bacalhau, António Zambujo, Benjamim, B Fachada ou Selma Uamusse, entre muitos outros, o álbum foi uma ideia de Inês Meneses, radialista e companheira de Tozé Brito, que esta semana é convidada do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ.

"The Imposter", disco em que Dave Gahan, dos Depeche Mode, canta versões de Bob Dylan, Neil Young ou Cat Power, está também finalmente nas lojas. A nova aventura do cantor inglês com os Soulsavers deu origem a uma entrevista que pode ler aqui.

O álbum chama-se "Mirrors" e resulta da colaboração entre Justin Stanton e Michael League, dos Snarky Puppy, com Gisela João, Lous Catto e Becca Stevens. Os cinco músicos juntaram-se numa residência artística em Portalegre e escreveram dez canções, das quais destacamos 'Tempestade', cantada por Gisela João, que amanhã atua no Coliseu do Porto.

Já no terceiro álbum, a australiana Courtney Barnett lança hoje "Things Take Time, Take Time", produzido pela sua compatriota Stella Mozgawa, das Warpaint. Este foi um dos primeiros singles: