Morreu Bharti Shahani, a jovem de 22 anos que se encontrava em morte cerebral após ter sido apanhada no meio do caos ocorrido no festival Astroworld, na semana passada.

Bharti torna-se, assim, na 9ª vítima mortal dos incidentes ocorridos no Astroworld, durante um concerto de Travis Scott.

A jovem tinha sido ligado a um ventilador, não tendo sido detetada qualquer atividade cerebral desde a sua hospitalização.

Bharti marcou presença no festival juntamente com a sua irmã, Namrata, e o seu primo, Mohit. "Pela primeira vez na vida dela, ela só se queria divertir. E roubaram-lhe isso", afirmou Namrata.