Beyoncé partilhou um novo single, 'Be Alive'.

O tema faz parte da banda-sonora de "King Richard", biopic sobre as tenistas Venus e Serena Williams.

"King Richard" tem Will Smith no papel de Richard Williams, pai das atletas, ao lado de Saniyya Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn e Jon Bernthal. A estreia do filme está marcada para o dia 19 de novembro.

Ouça aqui 'Be Alive':