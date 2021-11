O novo álbum dos Arctic Monkeys deve chegar em 2022. A notícia foi dada pelo baterista da banda, Matt Helders, numa entrevista à BBC Radio.

Questionado sobre se o disco, sucessor de "Tranquility Base Hotel & Casino", já estava pronto, Matt Helders respondeu: "Basicamente, sim. Fizemo-lo de forma um pouco desorganizada, e ainda temos de acabar algumas partes, mas está tudo a andar."

Os Arctic Monkeys planeiam lançar o seu sétimo álbum de estúdio a tempo de partirem em digressão, também no próximo ano.

"Se tudo correr bem, entramos em digressão no próximo verão", disse Matt Helders. Quanto à sonoridade do disco, o baterista promete que haverá alguma evolução dentro da continuidade. "Fará sentido no contexto do último disco. Mas tentamos sempre fazer alguma coisa diferente, é difícil explicar. Percebe-se que é a mesma banda."

O último concerto dos Arctic Monkeys em Portugal aconteceu no NOS Alive, em Algés, em 2018.