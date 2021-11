Travis Scott marcou presença numa afterparty do festival Astroworld, poucas horas após o seu concerto, que acabou com a morte de oito pessoas.

O rapper terá estado na sala Dave & Buster, ao lado de Drake, que esteve com Travis Scott no festival. De acordo com testemunhas, o músico não conhecia ainda a dimensão da tragédia.

Em declarações ao site "TMZ", fonte próxima de Scott disse que este "não sabia da gravidade da situação ao chegar à festa". "Por essa altura ninguém, nem mesmo a polícia, tinha confirmado a gravidade dos acontecimentos", acrescentou.

Ainda segundo relatos, Scott terá abandonado imediatamente a festa assim que soube o que de facto se passou. O músico foi, entretanto, alvo de vários processos judiciais na sequência dos incidentes.