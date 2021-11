Inês Meneses é a convidada desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. A radialista e cronista falou sobre o novo álbum de homenagem a Tozé Brito, "Tozé Brito (de) Novo", uma ideia sua que traz para o presente canções como 'Papel Principal', 'A Cor do Teu Batom' ou 'Depois de Ti' com a ajuda dos produtores Benjamim e João Correia e as vozes de, entre outros, Camané, Selma Uamusse, B Fachada ou Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto.

Neste novo episódio do Posto Emissor, Inês Meneses mergulhou também no seu novo livro de crónicas, "O Coração Ainda Bate", recordando as canções e os filmes que a moldaram, e falou da relação muito própria que mantém com a religião ou a política. Falou ainda do momento em que conheceu Tozé Brito, com quem se prepara para casar, dos desafios que a comunicação social enfrenta e daquilo que aprende (e ensina) ao psiquiatra e sexólogo Júlio Machado Vaz, com quem partilha, há mais de uma década, o programa "O Amor É".

Também neste Posto Emissor falamos sobre a tragédia no festival norte-americano Astroworld, a contenda dos herdeiros de José Afonso com a empresa que alega ser detentora dos direitos fonográficos do músico falecido em 1987 e "Kid A Mnesia", o disco que junta dois álbuns incontornáveis dos Radiohead e lhes adiciona inéditos e raridades. Deixamos-lhe ainda algumas sugestões de concertos para os próximos dias.



A apresentação do 81º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

