O NOS Alive anunciou esta quinta-feira mais um nome para o seu cartaz: Jungle.

A banda britânica está assim de regresso a Portugal, país que conhece muito bem, para apresentar os temas do seu mais recente trabalho, "Loving In Stereo".

A última passagem dos Jungle por Portugal data de 2019, ano em que atuaram no Super Bock Super Rock. Desta feita, subirão ao palco NOS do NOS Alive, a 6 de julho.

Veja aqui o cartaz do NOS Alive 2022 anunciado até agora:



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 6 a 9 de julho

6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Jungle

Palco Sagres

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Alt-J

Florence and the Machine

Jorja Smith

Palco Sagres

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Sagres

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Two Door Cinema Club

Haim