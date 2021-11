Os Korn acabam de anunciar o lançamento de um novo álbum, "Requiem".

O disco, sucessor de "The Nothing" (2019), é precedido pelo single 'Start the Healing', já disponível para escuta.

'Start the Healing' vem acompanhado por um videoclip realizado por Tim Saccenti, e é divulgado após os Korn terem publicado, nas redes sociais, algumas mensagens crípticas em relação ao seu lançamento.

"Requiem", que será lançado a 4 de fevereiro, foi composto durante uma espécie de annus horribilis para os Korn. Não só perderam o seu baixista, "Fieldy", como tiveram que adiar vários concertos após membros da sua equipa, o vocalista Jonathan Davis e o baterista Ray Luzier terem testado positivo à covid-19.

Ouça aqui 'Start the Healing':